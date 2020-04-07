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19:21   7 Апреля 2020
Политика

Шугалей написал трогательное письмо жене из ливийского плена

Шугалей написал трогательное письмо жене из ливийского плена

СМИ распространили опубликованное в социальных сетях письмо сотрудника Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея, похищенного боевиками в Ливии. Подлинность послания подтвердил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Письмо Шугалея появилось в соцсетях 6 апреля. В нем российский социолог обращается к своей жене Наталье. Последняя тоже подтвердила, что послание принадлежит ее мужу, сообщает ФАН.

В своем послании Шугалей пишет, что не ожидал такой долгой разлуки с супругой, а все время, что находится в заключении, держится лишь благодаря ожиданию встречи с любимой. Социолог извиняется перед женой за случившееся и просит ее не терять надежду на его возвращение домой.

Максим Шугалей отметил, что он жив-здоров и собирается держаться дальше, даже несмотря на эпидемию коронавируса. Россиянин сообщил, что переживает за супругу, детей и маму, обещая непременно вернуться.

На подлинность письма Шугалея указал и Малькевич, напомнив, что его коллега вместе с Самером Суэйфаном были незаконно задержаны в Ливии и брошены в нелегальную тюрьму "Митига", где они и находятся на протяжении уже 11 месяцев. Нашим согражданам не были выдвинуты обвинения, а террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не идет на контакт по этому вопросу.

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Автор: Илья Романович
#ливия #письмо #Шугалей

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