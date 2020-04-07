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19:14   7 Апреля 2020
Политика

Бойцы сирийской армии заблокировали конвой ВС США в Хасаке

Бойцы сирийской армии заблокировали конвой ВС США в Хасаке

Бойцы сирийской армии заблокировали конвой транспортных средств ВС США на КПП в районе населенного пункта Хама в провинции Хасака. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщило агентство SANA.

По данным сирийского СМИ, конвой состоял из пяти машин. После блокировки КПП сирийской армией американская колонна была вынуждена развернуться и уехать в обратном направлении.

Ранее телеканал RT сообщил, что российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в город Дейр-эль-Джамаль в провинции Алеппо. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии привезли 350 продуктовых наборов. В составе каждого из них находилась мука, сахар, крупа, сгущенное молоко и чай.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #сирия #конвой

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