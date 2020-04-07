Замгендира "Крымэнерго" задержан по подозрению в мошенничестве

Силовики задержали заместителя генерального директора, руководителя аппарата ГУП "Крымэнерго". Его поймали на взяточничестве.

Следственный комитет России по Республике Крым и городу Севастополь провел совместную операцию с региональным управлением ФСБ по задержанию замглавы "Крымэнерго". Чиновник попался во время получения взятки в особо крупном размере.

Следователи опубликовали видео проведенной операции.

На кадрах видно, что руководитель аппарата ГУП "Крымэнерго" был пойман с поличным. У него все руки были помечены флюоресцентной краской, которые доказывают его вину в получении взятки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.