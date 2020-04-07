Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Прокуратура США обвинила руководство FIFA в махинациях с долларами

Прокуратура США обвинила руководство FIFA в махинациях с долларами

 «Клубничное ранчо» Грудинина атаковал коронавирус

«Клубничное ранчо» Грудинина атаковал коронавирус
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми с апреля по июнь

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми с апреля по июнь

 Главврач московской больницы заразилась COVID-19

Главврач московской больницы заразилась COVID-19
Le Monde: ледокол «Лидер» и таяние Арктики сблизят Восток и Запад

Le Monde: ледокол «Лидер» и таяние Арктики сблизят Восток и Запад

 Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19
Прокуратура США обвинила руководство FIFA в махинациях с долларами

Прокуратура США обвинила руководство FIFA в махинациях с долларами

 «Клубничное ранчо» Грудинина атаковал коронавирус

«Клубничное ранчо» Грудинина атаковал коронавирус
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми с апреля по июнь

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми с апреля по июнь

 Главврач московской больницы заразилась COVID-19

Главврач московской больницы заразилась COVID-19
Le Monde: ледокол «Лидер» и таяние Арктики сблизят Восток и Запад

Le Monde: ледокол «Лидер» и таяние Арктики сблизят Восток и Запад

 Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19
19:13   7 Апреля 2020
Категория

Замгендира "Крымэнерго" задержан по подозрению в мошенничестве

Замгендира "Крымэнерго" задержан по подозрению в мошенничестве

Силовики задержали заместителя генерального директора, руководителя аппарата ГУП "Крымэнерго". Его поймали на взяточничестве.

Следственный комитет России по Республике Крым и городу Севастополь провел совместную операцию с региональным управлением ФСБ по задержанию замглавы "Крымэнерго". Чиновник попался во время получения взятки в особо крупном размере.

Следователи опубликовали видео проведенной операции.

На кадрах видно, что руководитель аппарата ГУП "Крымэнерго" был пойман с поличным. У него все руки были помечены флюоресцентной краской, которые доказывают его вину в получении взятки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#крым #фсб #крымэнерго

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...