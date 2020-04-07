ЦИК организует выборы с поправкой на коронавирус

Пандемия коронавируса вмешалась и в график российского избирателя. В 28 субъектах РФ перенесли региональные и местные выборы, которые должны были пройти в период с 5 апреля по 21 июня. Это решение Центризбиркома обсудили эксперты и политологи на круглом столе в ТАСС. Встреча прошла в онлайн-формате.

Постановление ЦИК затронуло 102 выборные кампании. Секретарь главной избирательной комиссии страны Майя Гришина отметила, что измненения коснулись не только дат самих выборов.

«Это в том числе партийные мероприятия, которые необходимо проводить, сбор подписей, что подразумевает контакт с гражданами, — объяснила Гришина. — Предвыборная агитация не только в виртуальных формах, но и личная — вручение каких-то агитационных материалов».

Участники круглого стола от ассоциации «Независимый общественный мониторинг» назвали решение отложить выборы регионального и муниципального уровней в период пандемии логичным и правомерным. Председатель ассоциации и ответственный секретарь Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов рассказал, что избиратели отнеслись к такому переносу с пониманием.

«Совет буквально неделю назад открыл горячую линию «Право2020.рф» по проблемам, связанным с COVID-19. Ну вот пока ни одного предложения и вопроса по переносу избирательных кампаний не поступало. Это факт», — констатировал спикер.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчеркнул, что подобные решения приняты в 28 странах. Великобритания, Франция, Австрия, Латвия, Черногория, Индонезия, Тунис, Аргентина, Парагвай и Перу предпочли запланированным электоральным циклам безопасность избирателей. Политолог обратил внимание на то, что в некоторых государствах выборы перенесены и вовсе на 2021 год, а Польша, например, рассматривает возможность граждан голосовать по почте.

«Вырабатывается в мире достаточно серьезная практика реагирования на такое беспрецедентное по своим масштабам явление, как новая коронавирусная инфекция, которую мы видим в настоящий момент», — заключил Шаповалов.

Несмотря на схожие «антивирусные» действия избирательных систем во всех развитых странах, в России нашлись критики идеи переноса выборов. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод уличил противников решения ЦИК в лукавстве.

«Так называемые критики умалчивают истинные причины этого важного решения. Право на жизнь, право на охрану здоровья — неотъемлемые права каждого человека, тщательно охраняемые законом. Избирательная система в данном случае продемонстрировала бережное отношение к конституционным правам граждан, при этом сохранив возможность реализации не менее важного права избирать и быть избранным», — заявил Брод, подчеркнув, что выборы не отменили, а перенесли.

Ситуация с коронавирусом пока не позволяет определить новую дату местных выборов, так же как и голосования по поправкам в Конституцию РФ. На сегодня под вопросом и Единый день голосования, который выпадает в этом году на 13 сентября. Запланированы выборы глав в 20 субъектах РФ, депутатов региональных законодательных органов — в 11 субъектах.

Секретарь ЦИК Майя Гришина заверила, что Центризбирком незамедлительно отреагирует, если ситуация потребует переноса Единого дня голосования. Окончательное решение будет принято в середине июня.

«Если убрать фактор пандемии, то и уровень развития российской политической системы, и уровень готовности Центральной избирательной комиссии и региональных структур позволяет достаточно быстро вернуться к стандартным процедурам и обеспечить волеизъявление наших граждан», — дал оценку политолог Евгений Минченко.

Возможность высказать свою позицию на круглом столе получили и регионы. Представители Перми, Красноярска и Самары были единодушны: перенос выборов и всероссийского голосования направлен на защиту жизни и здоровья людей и не нарушает избирательных прав граждан.