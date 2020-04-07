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 РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти

РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти
19:58   7 Апреля 2020
Весь мир

РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти

РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти

Саудовская Аравия несет ответственность за срыв переговоров по ограничению нефтедобычи, поэтому против Эр-Рияда нужно ввести санкции.

Такое мнение во вторник в беседе с Федеральным агентством новостей высказал доцент департамента политологии финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. Таким образом политолог прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Эр-Рияд выдвинул Москве ультиматум, котрый стал причиной возникших на переговорах по ограничению нефтедобычи разногласий. Как отмечает Bloomberg, Саудовская Аравия фактически потребовала, чтобы Россия максимально сократила объемы нефтедобычи, убрав с рынка ежесуточно 1,5 миллиона баррелей нефти.

РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти

Ранее страны, добывающие нефть, согласились, что для повышения мировых цен на сырье необходимо в общей сложности сократить нефтедобычу примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, вопрос заключается лишь в том, как будет поделен этот объем. Эр-Рияд предлагает сократить свою квоту на 3 миллиона баррелей в сутки, а квоты России, Ирака и ОАЭ на 1,5 миллиона баррелей. Однако саудиты хитрят, предлагая считать сокращение не от средних показателей по кварталу, как настаивает Россия, а от текущих показателей, сильно выросших у стран ОПЕК в последнее время. Сама Саудовская Аравия резко нарастила нефтедобычу с 9,8 миллиона баррелей в сутки до 12,3 миллионов баррелей, то есть, если квоты будут распределены так, как предлагает Эр-Рияд, их сокращение относительно мартовских показателей составит всего 0,5 миллиона баррелей в сутки. Также ОАЭ нарастил добычу на миллион баррелей в сутки, а Ирак – на 200 тысяч баррелей. Не наращивала нефтедобычу лишь Россия, то есть именно ей и предлагается сокращать свои объемы добычи сильнее всего.

«Если сообщение Bloomberg верно, то это был явный и сознательный подрыв рынка со стороны Саудовской Аравии. Понятно, что Россия никогда бы не пошла на выполнение таких ультимативных требований», — заявил политолог Леонид Крутаков.

По его словам, подобного сокращения нефтедобычи могут требовать только США и только от самой Саудовской Аравии и той придется выполнить эти требования, так как королевский режим всецело зависит от политической и военной поддержки Вашингтона.

«Но такие требования, как предъявляли нам, конечно, ни одна уважающая себя страна выполнять не стала бы, это немыслимо. Представьте: заканчивается совещание, все выходят и говорят — мы демократически посовещались всем составом и заставили только одну Россию сократить добычу нефти, а мы все будем шиковать. Ну это же нереально», — подчеркнул эксперт.

РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти

При это, добавил он, США еще и обвиняют Москву в срыве соглашения ОПЕК+, забывая о том, что Россия, в отличие от других игроков, сохранила свою нефтедобычу в апреле на уровне 11,2 миллиона баррелей в сутки, поэтому и настаивает на применении квот к средним показателям за квартал. Возникшие разногласия пока не удается преодолеть.

«Это Саудовская Аравия наращивает добычу, это Саудовская Аравия играет в демпинг, и при этом США и Трамп постоянно говорят, что Москва и Эр-Рияд вместе обваливают рынок. Да где? Нет России в этом обвале», — отмечает Крутаков.

По словам политолога, добычу нарастили все – Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия и Нигерия, а Россия является абсолютно корректным игроком на рынке и не пытается ущемить ничьих интересов.

«Владимир Путин заявлял, что на нефтяном рынке завязаны интересы всех стран, поэтому всем и надо решать. Нельзя, чтобы такие вопросы в двухстороннем формате решались, чтобы кого-то одного нагибали, как это пишет Bloomberg», — считает эксперт.

Для того, чтобы достигнуть разрешения сложившегося кризиса к соглашению ОПЕК+ должны присоединиться США, Канада, Норвегия и Бразилия, подчеркивает Крутаков, только так станет возможным эффективное воздействие на мировой нефтяной рынок.

«Если статья Bloomberg правдива, нужно просто против Саудовской Аравии вводить санкции и накладывать эмбарго на ее нефть. Если она все это устроила, взорвала ОПЕК+ и потом нарастила добычу, то возникает вопрос — в чьих интересах это было сделано? Ответ прост — все, как всегда, идет из Вашингтона. Мало того, сегодня все переговоры ведутся в двухстороннем режиме между Министерством энергетики США и Министром энергетики Саудовской Аравии, Россия никак в них не участвует», — отметил политолог.

РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти

Все позиции и решения, которые выносятся на совещание игроков, добавил Крутаков, перед этим отрабатываются закулисно, кулуарно в двустороннем и трехстороннем формате. США активно ведут кулуарные переговоры с саудитами, но без России. То есть Москве предстоит опять столкнутся и в одиночку противостоять консолидированной позиции Вашингтона и Эр-Рияда.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры ОПЕК+ в режиме видеоконференции пройдут 6 апреля, но затем их перенесли на 9 апреля. По словам источников, причиной переноса переговоров стали разногласия между российской стороной и Саудовской Аравией о том, кто виновен в срыве предыдущего соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #политика #нефть #саудовская аравия #весь мир #опек #сделка

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