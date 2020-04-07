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18:42   7 Апреля 2020
Политика

Токио вводит режим ЧС в семи префектурах из-за коронавируса

Токио вводит режим ЧС в семи префектурах из-за коронавируса

Правительство Японии вводит режим ЧС сроком на месяц в семи префектурах, включая Токио, из-за ситуации с распространением коронавируса и значительного увеличения количества зараженных.

Премьер-министр страны Синдзо Абе, ссылаясь на рекомендации специалистов, объявил о ведении режима ЧС в некоторых районах страны. Премьер подготовил обращение к населению по этому поводу, чтобы объяснить все особенности действия режима.

Правительство Японии в последние дни неоднократно сообщало, что закрытия городов, как в Европе, не будет. Жителей префектур, где вводится режим ЧС просят не покидать дома без острой необходимости. Предполагается, что будут закрыты развлекательные заведения, но пропускной режим вводиться не будет.

В связи с коронавирусом в России объявлены нерабочие дни до конца апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о сокращении количества нерабочих дней будет приниматься на основании заключений специалистов, передает RT.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство разрабатывает меры поддержки населения и предпринимателей в сложившихся условиях. Об этом рассказывается в материале "Царьграда".

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Автор: Юлия Яковлева
#япония #абэ #чс

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