Бизнесмен Евгений Пригожин, управляющий предприятием "Конкорд", уличил юриста так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (организация признана иноагентом на территории РФ) Любовь Соболь в тиражировании недостоверной информации.

Предприниматель подал судебный иск с требованием опровергнуть информацию о якобы "причастности" к нападению на супруга активистки. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

По мнению политолога и главреда журнала PolitRussia Руслана Осташко, представители "либеральной тусовки", включая Соболь, собираются продвигать свою политическую повестку, ведь им необходимо обрести популярность.

Действия юриста нацелены на то, чтобы западные спонсоры оказали финансовую поддержку ее предвыборной кампании. В подобном контексте им выгодно совершать нападения исключительно на влиятельных и популярных людей.

"И это неважно, что он не имеет к ней никакого отношения", — отметил главный редактор PolitRussia.

Соболь нападает на бизнесмена, являющегося для нее "крючком", который способен продвинуть ее в политический мир. Девушка демонстрирует Западу, что имеет крупного оппонента в лице предпринимателя.

Телеканал RT сообщил, что российская компания "Конкорд" готовит иск к правительству Соединенных Штатов Америки.