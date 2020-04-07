"Вектор" проведет испытания вакцины до 22 июня на добровольцах

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" проведет доклинические испытания вакцины от коронавируса до 22 апреля.

Затем еще в течение недели вакцину будут тестировать на 180 добровольцах. Испытания должны закончиться 29 июня. Также ГНЦ ВБ "Вектор" пообещал к 13 апреля разослать регионам страны тест-системы на коронавирус.

Сегодня президент России Владимир Путин во время совещания по селекторной связи обсудил с медицинскими экспертами вопросы создания вакцины и медикаментозных препаратов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.