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18:10   7 Апреля 2020
Общество

"Вектор" проведет испытания вакцины до 22 июня на добровольцах

"Вектор" проведет испытания вакцины до 22 июня на добровольцах

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" проведет доклинические испытания вакцины от коронавируса до 22 апреля.

Затем еще в течение недели вакцину будут тестировать на 180 добровольцах. Испытания должны закончиться 29 июня. Также ГНЦ ВБ "Вектор" пообещал к 13 апреля разослать регионам страны тест-системы на коронавирус.

Сегодня президент России Владимир Путин во время совещания по селекторной связи обсудил с медицинскими экспертами вопросы создания вакцины и медикаментозных препаратов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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Автор: Василий Пименов
#вакцина #вектор #коронавирус

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