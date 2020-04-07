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18:00   7 Апреля 2020
Общество

Путин обсудит с губернаторами способы защитить медиков от COVID-19

Путин обсудит с губернаторами способы защитить медиков от COVID-19

О том, каким образом качественно улучшить защиту медицинского персонала, работающего с пациентами, зараженными коронавирусом, глава России хочет поговорить с губернаторами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в приоритете стоит обсуждение с губернаторами вопросов, касающихся борьбы с коронавирусной инфекцией. Также, по мнению президента, необходимо обсудить меры по защите медиков от заболевания.

"Что касается защиты медперсонала, это чрезвычайно важная вещь", — заявил Путин.

Обсуждение глава государства назначил на 8 апреля.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #медики #коронавирус

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