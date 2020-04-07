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Путин обсудит с губернаторами способы защитить медиков от COVID-19
Абхазия закрывает границу с РФ до 20 апреля

Абхазия закрывает границу с РФ до 20 апреля

 Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19
Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

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17:47   7 Апреля 2020
Общество

Путину доложили, что результаты режима самоизоляции можно будет увидеть через неделю

Путину доложили, что результаты режима самоизоляции можно будет увидеть через неделю

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину сообщили, что через неделю будут явно заметны результаты введения режима самоизоляции в стране.

Про результативность ограничения доложил глава противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. Глава государства ввел нерабочие дни по всей стране до 30 апреля и призвал россиян соблюдать режим самоизоляции для предупреждения заражения COVID-19.

За последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 1154 пациента с подтвержденным COVID-19. Всего за все время борьбы с пандемией в стране заболело 7497 человек, и уже 494 из них выздоровели и выписали их стационаров. Новейшие данные о болезни необходимо отслеживать на официальных сайтах, таковым является правительственный ресурс стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #рф #COVID-19

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