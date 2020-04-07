Путину доложили, что результаты режима самоизоляции можно будет увидеть через неделю

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину сообщили, что через неделю будут явно заметны результаты введения режима самоизоляции в стране.

Про результативность ограничения доложил глава противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. Глава государства ввел нерабочие дни по всей стране до 30 апреля и призвал россиян соблюдать режим самоизоляции для предупреждения заражения COVID-19.

За последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 1154 пациента с подтвержденным COVID-19. Всего за все время борьбы с пандемией в стране заболело 7497 человек, и уже 494 из них выздоровели и выписали их стационаров. Новейшие данные о болезни необходимо отслеживать на официальных сайтах, таковым является правительственный ресурс стопкоронавирус.рф.