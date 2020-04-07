Журнал «Пресс-служба» презентовал онлайн-курс «PR в соцсетях для бизнеса»
Онлайн-курс «PR в интернете и социальных сетях для бизнеса» стартует 27 апреля. Он состоит из пяти полуторачасовых уроков, прохождение которых подтвердит диплом, сообщили в журнале «Пресс-служба».
Онлайн-программа будет полезна для руководителей и сотрудников пресс-служб и PR-отделов, пресс-секретарям, специалистам по связям с общественностью, SMM-специалистам. На курсе вы научитесь:
- выстраивать контент-стратегию работы в социальных сетях для бизнеса,
- отрабатывать в соцсетях свои инфоповоды и конструировать инфоповоды для социальных сетей,
- привлекать новую аудиторию на свои страницы и в сообщества,
- строить общение с аудиторией и формировать пул лояльных читателей и подписчиков,
- вовлекать участников в ваши проекты,
- писать посты, которые действительно будут читать,
- находить темы и идеи для публикаций,
- работать с визуальным контентом.
Автором и ведущим онлайн-курса выступает Тимур Асланов.
«В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для повышения эффективности такой работы, разберут огромное количество кейсов, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса», — указано в описании.
Подать заявку на участие можно по ссылке.