Журнал «Пресс-служба» презентовал онлайн-курс «PR в соцсетях для бизнеса»

Онлайн-курс «PR в интернете и социальных сетях для бизнеса» стартует 27 апреля. Он состоит из пяти полуторачасовых уроков, прохождение которых подтвердит диплом, сообщили в журнале «Пресс-служба».

Онлайн-программа будет полезна для руководителей и сотрудников пресс-служб и PR-отделов, пресс-секретарям, специалистам по связям с общественностью, SMM-специалистам. На курсе вы научитесь:

выстраивать контент-стратегию работы в социальных сетях для бизнеса,

отрабатывать в соцсетях свои инфоповоды и конструировать инфоповоды для социальных сетей,

привлекать новую аудиторию на свои страницы и в сообщества,

строить общение с аудиторией и формировать пул лояльных читателей и подписчиков,

вовлекать участников в ваши проекты,

писать посты, которые действительно будут читать,

находить темы и идеи для публикаций,

работать с визуальным контентом.

Автором и ведущим онлайн-курса выступает Тимур Асланов.

«В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для повышения эффективности такой работы, разберут огромное количество кейсов, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса», — указано в описании.

Подать заявку на участие можно по ссылке.