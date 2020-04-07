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Абхазия закрывает границу с РФ до 20 апреля

Абхазия закрывает границу с РФ до 20 апреля

 Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19
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17:49   7 Апреля 2020
Россия

Журнал «Пресс-служба» презентовал онлайн-курс «PR в соцсетях для бизнеса»

Журнал «Пресс-служба» презентовал онлайн-курс «PR в соцсетях для бизнеса»

Онлайн-курс «PR в интернете и социальных сетях для бизнеса» стартует 27 апреля. Он состоит из пяти полуторачасовых уроков, прохождение которых подтвердит диплом, сообщили в журнале «Пресс-служба».

Онлайн-программа будет полезна для руководителей и сотрудников пресс-служб и PR-отделов, пресс-секретарям, специалистам по связям с общественностью, SMM-специалистам. На курсе вы научитесь:

  • выстраивать контент-стратегию работы в социальных сетях для бизнеса,
  • отрабатывать в соцсетях свои инфоповоды и конструировать инфоповоды для социальных сетей,
  • привлекать новую аудиторию на свои страницы и в сообщества,
  • строить общение с аудиторией и формировать пул лояльных читателей и подписчиков,
  • вовлекать участников в ваши проекты,
  • писать посты, которые действительно будут читать,
  • находить темы и идеи для публикаций,
  • работать с визуальным контентом.

Автором и ведущим онлайн-курса выступает Тимур Асланов.

Журнал «Пресс-служба» презентовал онлайн-курс «PR в соцсетях для бизнеса»

«В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для повышения эффективности такой работы, разберут огромное количество кейсов, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса», — указано в описании.

Подать заявку на участие можно по ссылке

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Автор: Анна Манц
#курс #пресс-служба

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