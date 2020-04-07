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17:32   7 Апреля 2020
Общество

Губернатор Петербурга сообщил о выдаче продуктовых наборов школьникам

Губернатор Петербурга сообщил о выдаче продуктовых наборов школьникам

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что школьникам уже начали выдавать специальные продуктовые наборы. Они предназначены для тех детей, которые относятся к льготной категории.

Беглов при помощи социальной сети "Вконтакте" сообщил, что начиная с 6 апреля каждая школа и колледж Северной столицы выдают учащимся продуктовые наборы. Таким способом правительство города на Неве планирует поддержать семьи, в которых дети вынуждены учиться дистанционно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, передают "Невские новости".

Всего власти Санкт-Петербурга подготовили 255 тысяч продуктовых наборов, которые включают в себя продукты длительного хранения. Получить их можно в каждом образовательном учреждении, предварительно позвонив туда. Александр Беглов также призвал горожан не спешить получать наборы и не толпиться в очередях, так как забрать их можно на протяжении всего месяца. Так в скором времени помощь начнут выдавать родителям дошколят.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов также внес определенные коррективы в ограничительные меры, введенные на фоне пандемии COVID-19. Горожане старше 65-ти лет обязаны находиться дома на обязательной самоизоляции до конца апреля, после этого им выплатят по две тысячи рублей.

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Автор: Юлия Яковлева
#помощь #беглов #спб

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