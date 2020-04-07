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 Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

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17:22   7 Апреля 2020
Россия

Статья "Новой газеты" о "чрезвычайных мерах" в Заозерске оказалась фейком

Статья "Новой газеты" о "чрезвычайных мерах" в Заозерске оказалась фейком

Издание "Новая газета" опубликовало неправдоподобную статью "Свистать всех в казармы" в воскресенье, 5 апреля.

В материале указано, что территория ЗАТО Заозерск будет закрыта с 6 апреля для снижения распространения коронавирусной инфекции. Спустя сутки редакции "Новой" пришлось опубликовать опровержение, ведь информация оказалась фейковой.

Администрация города отправила в редакцию письмо, где потребовала объясниться и опубликовать опровержение в должном формате. Руководство "Новой газеты" решило проигнорировать требование руководства Заозерска. Теперь изданию грозит судебное разбирательство, пишет Федеральное агентство новостей.

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Автор: Борис Нестеров
#суд #новая газета #фейкньюс #коронавирус

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