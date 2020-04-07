Абхазия закрывает границу с РФ до 20 апреля

Абхазия закрывает границу с Россией для всех категорий граждан с 8 по 20 апреля, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба.

Сейчас в Абхазии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса, но на территории нет ни одного случая инфицирования вирусом.

Пересекать границу в этот период смогут только дипломаты зарубежных государств, которые аккредитованы в Абхазии, пограничные военные ФСБ России в Абхазии, а также водители, транспортирующие грузы.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев коронавируса, почти 67,6 тысячи человек скончались.