Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Вектор" проведет испытания вакцины до 22 июня на добровольцах

"Вектор" проведет испытания вакцины до 22 июня на добровольцах

 Путин обсудит с губернаторами способы защитить медиков от COVID-19

Путин обсудит с губернаторами способы защитить медиков от COVID-19
Абхазия закрывает границу с РФ до 20 апреля

Абхазия закрывает границу с РФ до 20 апреля

 Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19
Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

 В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти
"Вектор" проведет испытания вакцины до 22 июня на добровольцах

"Вектор" проведет испытания вакцины до 22 июня на добровольцах

 Путин обсудит с губернаторами способы защитить медиков от COVID-19

Путин обсудит с губернаторами способы защитить медиков от COVID-19
Абхазия закрывает границу с РФ до 20 апреля

Абхазия закрывает границу с РФ до 20 апреля

 Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19
Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

 В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти
17:06   7 Апреля 2020
Россия

Главврач больницы Реутова рассказал, как "Альянс врачей" пытался сорвать карантин

Главврач больницы Реутова рассказал, как "Альянс врачей" пытался сорвать карантин

Сотрудники больницы Реутова имеют в достаточном количестве средства индивидуальной защиты. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Гарик Хачатрян.

Таким образом Хачатрян опроверг информацию, распространенную "Альянсом врачей". Медик также отметил, что члены организации пытались проникнуть на территорию больницы, в который был введен карантин из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает телеканал "360".

По словам главного врача ЦГКБ Реутова, в распоряжении сотрудников учреждения 25 000 защитных масок, 1000 респираторов второго и третьего классов, столько же одноразовых халатов, 130 очков. Кроме того, в наличии 12 защитных костюмов многоразового использования и 80 одноразовых.

Таким образом медицинское учреждение не нуждается в соответствующей помощи, которую якобы пытался оказать "Альянс врачей". Профсоюз с помощью видео пытался ввести всех в заблуждение, выдав сотрудников ЦГКБ Реутова за работников петербургской Покровской больницы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#больница #реутов #альянс врачей #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...