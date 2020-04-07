Главврач больницы Реутова рассказал, как "Альянс врачей" пытался сорвать карантин

Сотрудники больницы Реутова имеют в достаточном количестве средства индивидуальной защиты. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Гарик Хачатрян.

Таким образом Хачатрян опроверг информацию, распространенную "Альянсом врачей". Медик также отметил, что члены организации пытались проникнуть на территорию больницы, в который был введен карантин из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает телеканал "360".

По словам главного врача ЦГКБ Реутова, в распоряжении сотрудников учреждения 25 000 защитных масок, 1000 респираторов второго и третьего классов, столько же одноразовых халатов, 130 очков. Кроме того, в наличии 12 защитных костюмов многоразового использования и 80 одноразовых.

Таким образом медицинское учреждение не нуждается в соответствующей помощи, которую якобы пытался оказать "Альянс врачей". Профсоюз с помощью видео пытался ввести всех в заблуждение, выдав сотрудников ЦГКБ Реутова за работников петербургской Покровской больницы.