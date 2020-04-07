Расследование Соболь о RT может быть построено на фейковых комментариях

Признанный иноагеном "Фонд борьбы с коррупцией" мог накрутить комментарии интернет-ботов для дальнейшей провокации в отношении телеканала RT.

На YouTube-канале "Навальный Live" 2 апреля было опубликовано расследование, в котором Любовь Соболь обвинила главного редактора RT Маргариту Симоньян в использовании ботов и накрутке комментариев на популярном видеоресурсе. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, в ходе которого журналисты издания установили, что сотрудница ФБК подтасовала информацию и манипулировала фактами, пишет Nation News.

Соболь обратила внимание на комментарии под видео RT четырехлетней давности. В своем видеоответе юрист ФБК указывает на записи, которые появились около двух месяцев назад. Приблизительно в то же время сотрудники ФБК могли начать собирать информацию о якобы накрутке RT просмотров.

В Сети достаточно много предложений по увеличению количества подписчиков, просмотров и комментариев. Опытные спонсоры указывают не только на количество сообщений, подписчиков и просмотры, но и на соотношение этих трех факторов. Если разница между ними слишком большая, это говорит о накрутке подписчиков в соцсети.

На портале SMOService предлагают приобрести 200 комментариев за 800 рублей от "русскоязычных" ботов. Клиент на свое усмотрение выбирает тон комментария: позитивный, нейтральный или негативный. Другой сервис, nakrutka.com, позволяет получить комментарии от имени якобы "иностранного" пользователя. Заказчик сам указывает необходимое количество постов после проведения оплаты.

Предположительно в ФБК действовали по данной схеме, ведь для RT нет логически объяснимых причин приобретать комментарии для ролика, опубликованного четыре года назад. Для подопечных Навального подобное расследование послужило поводом для дискредитации канала RT. Структура Навального пользуется "услугами" ботов уже не в первый раз. Об этом свидетельствует увеличившаяся активность на Instagram-странице Маргариты Симоньян после выхода ролика с Соболь. Идея обвинить RT в использовании сайтов для взрослых в качестве промо-площадки могла прийти только отдельно взятым сотрудникам фонда, которые в течение нескольких лет конфликтуют с телеканалом.