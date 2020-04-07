Президент России Владимир Путин обратился к специалистам, чтобы узнать их мнение по поводу сокращения количества нерабочих дней в стране в ближайшее время, заявил российский лидер на совещании по вопросам развития коронавируса.

Путин намерен услышать прогнозы специалистов на дальнейшее развитие пандемии коронавируса, прежде чем действовать в направлении сокращения нерабочих дней в стране, пишет РИА Новости.

Владимир Путин 2 апреля в обращении к гражданам РФ объявил о продлении нерабочей недели до 30 апреля включительно из-за распространения COVID-19.