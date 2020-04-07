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Абхазия закрывает границу с РФ до 20 апреля

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 Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

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16:53   7 Апреля 2020
Россия

Путин обсудит уменьшение числа нерабочих дней со специалистами

Путин обсудит уменьшение числа нерабочих дней со специалистами

Президент России Владимир Путин обратился к специалистам, чтобы узнать их мнение по поводу сокращения количества нерабочих дней в стране в ближайшее время, заявил российский лидер на совещании по вопросам развития коронавируса.

Путин намерен услышать прогнозы специалистов на дальнейшее развитие пандемии коронавируса, прежде чем действовать в направлении сокращения нерабочих дней в стране, пишет РИА Новости.

Владимир Путин 2 апреля в обращении к гражданам РФ объявил о продлении нерабочей недели до 30 апреля включительно из-за распространения COVID-19. 

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Автор: Борис Нестеров
#госдума #путин #коронавирус

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