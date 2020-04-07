Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Вектор" проведет испытания вакцины до 22 июня на добровольцах

"Вектор" проведет испытания вакцины до 22 июня на добровольцах

 Путин обсудит с губернаторами способы защитить медиков от COVID-19

Путин обсудит с губернаторами способы защитить медиков от COVID-19
Абхазия закрывает границу с РФ до 20 апреля

Абхазия закрывает границу с РФ до 20 апреля

 Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19
Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

 В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти
"Вектор" проведет испытания вакцины до 22 июня на добровольцах

"Вектор" проведет испытания вакцины до 22 июня на добровольцах

 Путин обсудит с губернаторами способы защитить медиков от COVID-19

Путин обсудит с губернаторами способы защитить медиков от COVID-19
Абхазия закрывает границу с РФ до 20 апреля

Абхазия закрывает границу с РФ до 20 апреля

 Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19
Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

 В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти
16:41   7 Апреля 2020
Общество

Елисеева призвала РКН отслеживать и блокировать фейки о коронавирусе в Рунете

Елисеева призвала РКН отслеживать и блокировать фейки о коронавирусе в Рунете

Представители Роскомнадзора должны тщательно отслеживать вбросы непроверенной информации в Сети. В случае выявления фейков о коронавирусе, их авторов необходимо своевременно блокировать.

Силовым ведомствам следует серьезнее взяться за мониторинг социальных сетей. Тогда благодаря их работе получится пресекать панические настроения в обществе, заметила в комментарии журналисту Nation News политолог Наталья Елисеева. Эксперт напомнила, что сейчас множество людей не следят за официальными источниками и верят всему, что публикуют на просторах русскоязычного интернета.

Особое внимание Роскомнадзору нужно обратить на западные социальные сети – Facebook и Twitter, заметила Елисеева. Чаще всего именно на их площадках публикуется недостоверная информация, которая быстро расходится по аккаунтам пользователей. По ее мнению, крайне важно понимать, что Россия не представляется для руководства соцсетей большим рынком, который необходимо постоянно контролировать.

Режим самоизоляции, введенный для недопущения распространения коронавирусной инфекции, привел к тому, что многие россияне начали использовать онлайн-сервисы для получения дополнительных знаний. На фоне сложной эпидемиологической ситуации многие образовательные платформы сделали некоторые курсы бесплатными, что вызвало интерес у пользователей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#социальные сети #рунет #ркн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...