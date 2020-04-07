Елисеева призвала РКН отслеживать и блокировать фейки о коронавирусе в Рунете

Представители Роскомнадзора должны тщательно отслеживать вбросы непроверенной информации в Сети. В случае выявления фейков о коронавирусе, их авторов необходимо своевременно блокировать.

Силовым ведомствам следует серьезнее взяться за мониторинг социальных сетей. Тогда благодаря их работе получится пресекать панические настроения в обществе, заметила в комментарии журналисту Nation News политолог Наталья Елисеева. Эксперт напомнила, что сейчас множество людей не следят за официальными источниками и верят всему, что публикуют на просторах русскоязычного интернета.

Особое внимание Роскомнадзору нужно обратить на западные социальные сети – Facebook и Twitter, заметила Елисеева. Чаще всего именно на их площадках публикуется недостоверная информация, которая быстро расходится по аккаунтам пользователей. По ее мнению, крайне важно понимать, что Россия не представляется для руководства соцсетей большим рынком, который необходимо постоянно контролировать.

Режим самоизоляции, введенный для недопущения распространения коронавирусной инфекции, привел к тому, что многие россияне начали использовать онлайн-сервисы для получения дополнительных знаний. На фоне сложной эпидемиологической ситуации многие образовательные платформы сделали некоторые курсы бесплатными, что вызвало интерес у пользователей.