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 Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

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16:40   7 Апреля 2020
Общество

Путин пошутил, что COVID-19 превратил всех россиян в вирусологов

Путин пошутил, что COVID-19 превратил всех россиян в вирусологов

Президент России Владимир Путин пошутил о росте популярности профессии вирусолога в нашей стране. 

"Мы теперь все вирусологи, по-моему, стали. Вся страна — вирусологи", — сказал он во время телеконференции с представителями науки.

Путин отметил особенную важность мнений "истинных специалистов", поскольку именно ими руководствуются власти страны при принятии решений. 

Во время общения с учеными российский лидер также подчеркнул, что пик распространения коронавируса в России еще не пройден. Следует учиться на ошибках других государств, чтобы не допустить собственных, отметил он.

Сейчас в России зафиксировано 7 497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Автор: Яна Либерман
#путин #ученые #коронавирус

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