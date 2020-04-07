Путин пошутил, что COVID-19 превратил всех россиян в вирусологов

Президент России Владимир Путин пошутил о росте популярности профессии вирусолога в нашей стране.

"Мы теперь все вирусологи, по-моему, стали. Вся страна — вирусологи", — сказал он во время телеконференции с представителями науки.

Путин отметил особенную важность мнений "истинных специалистов", поскольку именно ими руководствуются власти страны при принятии решений.

Во время общения с учеными российский лидер также подчеркнул, что пик распространения коронавируса в России еще не пройден. Следует учиться на ошибках других государств, чтобы не допустить собственных, отметил он.

Сейчас в России зафиксировано 7 497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.