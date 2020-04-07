Путин подписал закон об уголовной ответственности за повреждение воинских захоронений
Лишение свободы или крупный штраф будет ожидать тех, кто уничтожит или повредит памятник защитникам Отечества, причем как на территории России, так и за границей.
Новый закон, утвержденный президентом Владимиром Путиным, вводит в Уголовный кодекс РФ статью, согласно которой нанесение ущерба воинским захоронениям, памятникам или другим мемориальным конструкциям, которые призваны сохранить память о подвиге защищавших Отечество солдат, будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет, принудительными работами на такой же период или штрафом до 3 миллионов рублей.
Повышенная ответственность будет в случае повреждения или уничтожения мемориалов, установленных в честь солдат, защищавших родину в годы Великой Отечественной войны, или в случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия или с угрозой его применения. В таких случаях статья утверждает наказание в виде лишения свободы или принудительных работ на срок до пяти лет, или же штрафа - от 2 до 5 миллионов рублей.