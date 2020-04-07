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17:46   7 Апреля 2020
Россия

Коронавирус готовит «Бессмертный полк» к маневрам

Коронавирус готовит «Бессмертный полк» к маневрам

Пандемия коронавируса продолжается, многие мировые события весны 2020 пришлось отменить или перенести. 7 апреля в Медиагруппе «Патриот» обсудили целесообразность проведения традиционного «Бессмертного полка» 9 мая.

Cопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы» Татьяна Беспалова уверена, что к началу мая пандемия пойдет на спад и акция состоится.

«И естественно,  День Победы, который имеет политическое значение, историческое значение, особенно в юбилейный год, мы будем праздновать как полагается», — верит она.

Беспалова добавила, что традиции играют огромную роль в жизни страны, а коронавирус не так опасен, как паника вокруг него, которую подогревают «некоторые СМИ». Важно не переносить майские торжества или выбрать иной формат их проведения.

Судьбу «Бессмертного полка» определит коронавирус

Учредитель РОО «Бессмертный полк — Дагестан» Шамиль Хадулаев рассказал, что пока работа по организации шествия заморожена. Судьба акции будет зависеть от эпидемиологической ситуации: если она стабилизируется, то шествие организуют, но оно будет менее многолюдным.

«Конечно, подготовки на должном уровне не будет, и количество людей, думаю, в таком составе, наверное, вряд ли будет возможно собрать. Но, наверное, все-таки акция состоится, мне так кажется. Главное, я знаю, что она конечно будет в усеченном составе», — спрогнозировал он.

Председатель МОО ПД «Бессмертный полк Победы» Сергей Бородулин объяснил, что раньше для проведения шествия организации нужно обратиться в комитет по вопросам законности. Сейчас же необходимо все согласовывать с Роспотребнадзором. Он подчеркнул, что гадать — состоится шествие или нет — нельзя.

«Надо подождать недельки полторы: ухудшится эпидемиологическая ситуация или стабилизируется, понятно будет. Если будет ответ, что ситуация ухудшается, то мы тогда и подавать не будем уведомление на проведение «Бессмертного полка» и будем переносить».

 

Судьбу «Бессмертного полка» определит коронавирус

Движение «Бессмертный полк» зародилось в 2012 году в Томске. С годам география акции распространилась на всю страну и за ее пределы, привлекая всех, кто хочет почтить память близких, защищавших родину от фашизма в сороковых годах. Люди выходят на улицы городов с фотографиями родственников. Масштабное шествие символизирует память нового поколения о прошлом, дань уважения и потери, которые понесла почти каждая семья в страшные времена Второй мировой.

А пока цифры по заболевшим коронавирусом в России продолжают расти. За сутки с 6 по 7 апреля зарегистрировано 1154 новых случаев заболевания, всего – 7 497 человек. Скончались 58 заболевших, 494 выздоровели.

 

 

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Автор: Лев Собакин
#бессмертный полк #9 мая #коронавирус

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