Коронавирус готовит «Бессмертный полк» к маневрам

Пандемия коронавируса продолжается, многие мировые события весны 2020 пришлось отменить или перенести. 7 апреля в Медиагруппе «Патриот» обсудили целесообразность проведения традиционного «Бессмертного полка» 9 мая.

Cопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы» Татьяна Беспалова уверена, что к началу мая пандемия пойдет на спад и акция состоится.

«И естественно, День Победы, который имеет политическое значение, историческое значение, особенно в юбилейный год, мы будем праздновать как полагается», — верит она.

Беспалова добавила, что традиции играют огромную роль в жизни страны, а коронавирус не так опасен, как паника вокруг него, которую подогревают «некоторые СМИ». Важно не переносить майские торжества или выбрать иной формат их проведения.

Учредитель РОО «Бессмертный полк — Дагестан» Шамиль Хадулаев рассказал, что пока работа по организации шествия заморожена. Судьба акции будет зависеть от эпидемиологической ситуации: если она стабилизируется, то шествие организуют, но оно будет менее многолюдным.

«Конечно, подготовки на должном уровне не будет, и количество людей, думаю, в таком составе, наверное, вряд ли будет возможно собрать. Но, наверное, все-таки акция состоится, мне так кажется. Главное, я знаю, что она конечно будет в усеченном составе», — спрогнозировал он.

Председатель МОО ПД «Бессмертный полк Победы» Сергей Бородулин объяснил, что раньше для проведения шествия организации нужно обратиться в комитет по вопросам законности. Сейчас же необходимо все согласовывать с Роспотребнадзором. Он подчеркнул, что гадать — состоится шествие или нет — нельзя.

«Надо подождать недельки полторы: ухудшится эпидемиологическая ситуация или стабилизируется, понятно будет. Если будет ответ, что ситуация ухудшается, то мы тогда и подавать не будем уведомление на проведение «Бессмертного полка» и будем переносить».

Движение «Бессмертный полк» зародилось в 2012 году в Томске. С годам география акции распространилась на всю страну и за ее пределы, привлекая всех, кто хочет почтить память близких, защищавших родину от фашизма в сороковых годах. Люди выходят на улицы городов с фотографиями родственников. Масштабное шествие символизирует память нового поколения о прошлом, дань уважения и потери, которые понесла почти каждая семья в страшные времена Второй мировой.

А пока цифры по заболевшим коронавирусом в России продолжают расти. За сутки с 6 по 7 апреля зарегистрировано 1154 новых случаев заболевания, всего – 7 497 человек. Скончались 58 заболевших, 494 выздоровели.