«Клубничное ранчо» Грудинина атаковал коронавирус

«Совхоз имени Ленина», возглавляемый бизнесменом и экс-кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым, в опасности из-за коронавируса: одна из сотрудниц заболела и могла заразить остальных работников «клубничного ранчо».

Замдиректора по растениеводству Зоя Целыковская вернулась из Испании, а уже 17 марта вышла на работу с высокой температурой. Сейчас она лежит в Коммунарке с диагнозом «двусторонняя пневмония».

Карантин же на предприятии не соблюдался, как и нерабочие дни, объявленные президентом, утверждают сотрудники в соцсетях. Работники «Совхоза им. Ленина» работают в обычном режиме и без средств защиты. Грудинин заверил, что специальные костюмы и маски будут выдаваться только во время очередного собрания акционеров.

Сотрудница «Совхоза» рассказала, что после новости о первом случае заражения коронавирусом на предприятии паника: работники беспокоятся не только за себя, но и за своих пожилых родителей, с которыми проживают. Пенсионеры — основная группа риска при заболевании.

«Пытались вспомнить, была ли Зоя Ивановна с нами в толпе 19 марта, когда нас собирали по требованию начальства, но точно не помним. Рядом со мной ее не было, но кто-то ее, вроде, видел. Сидим теперь как на иголках и ждем приезда врачей», — рассказала сотрудница изданию «Видное.News».

По словам женщины, указ губернатора Московской области о запрете массовых мероприятий с участием более 50 человек Грудининым тоже не соблюдался. В 9 утра 19 марта сотрудников собрали возле проходной «по распоряжению директора». Отказавшихся обещали оставить без премий и доплат, засчитав неявку на «собрание» прогулом без уважительной причины.

В тот день заболевшая коронавирусом Целыковская действительно могла быть в толпе других сотрудников во время собрания акционеров. По крайней мере, ее сын Владимир точно присутствовал: он командовал работниками в масках и респираторах, не пускавших на собрание «нежелательных» владельцев акций «Совхоза», с которыми у Грудинина конфликт.

«Утром нам сказали, что в Совхоз должны заявиться приставы, которые хотят что-то незаконное вручить руководству, а мы должны поддержать совхоз и Павла Николаевича Грудинина, а то нас всех поувольняют, а совхоз распродадут. В подробности не вдавались – дескать, не нашего ума дело; от нас требовалось сгрудиться в очередь и не давать тем, кто приедет, пройти на территорию», — свидетельствует сотрудница.

Ранее неугодные Грудинину акционеры, которых он обвиняет в «рейдерском захвате» «Совхоза им. Ленина», обратились в суд. По их словам, Грудинин не дал им ознакомиться с материалами к собранию акционеров. После жалоб судья принял решение заблокировать собрание 19 марта, но оно прошло, несмотря на решение суда.