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16:21   7 Апреля 2020
Общество

WhatsApp ввел ограничения на пересылку сообщений для борьбы с фейками

WhatsApp ввел ограничения на пересылку сообщений для борьбы с фейками

Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылать сообщения пользователям до одного раза.

Компания опубликовала пресс-релиз, в котором говорится об изменениях в работе мессенджера. В документе сообщается, что пользователи часто используют WhatsApp для организации акций в поддержку медиков, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.

В компании обеспокоены, что в связи с частой пересылкой сообщений мессенджер может стать распространителем фейков. В связи с этим было принято решение ограничить возможность на пересылку сообщений, говорится в публикации блога компании.

Мессенджер сотрудничает с различными НПО и государственными органами, включая ВОЗ и национальные министерства здравоохранения. В прошлом месяце WhatsApp анонсировал запуск специального чат-бота, который будет предоставлять последние данный по коронавирусу нового типа.

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Автор: Василий Пименов
#мессенджер #whatsapp #коронавирус

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