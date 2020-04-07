WhatsApp ввел ограничения на пересылку сообщений для борьбы с фейками

Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылать сообщения пользователям до одного раза.

Компания опубликовала пресс-релиз, в котором говорится об изменениях в работе мессенджера. В документе сообщается, что пользователи часто используют WhatsApp для организации акций в поддержку медиков, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.

В компании обеспокоены, что в связи с частой пересылкой сообщений мессенджер может стать распространителем фейков. В связи с этим было принято решение ограничить возможность на пересылку сообщений, говорится в публикации блога компании.

Мессенджер сотрудничает с различными НПО и государственными органами, включая ВОЗ и национальные министерства здравоохранения. В прошлом месяце WhatsApp анонсировал запуск специального чат-бота, который будет предоставлять последние данный по коронавирусу нового типа.