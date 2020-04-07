Пик эпидемии коронавируса еще не наступил и сейчас нужно учиться на чужих ошибках, а не на своих, заявляет президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, все решения относительно нынешней пандемии обязаны быть адекватными и соответствовать угрозе распространения инфекции в России.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение COVID-19 пандемией. В РФ число инфицированных превысило 7 000 человек. Вылечились от вируса почти 500 россиян. В России также стартовали клинические исследования препаратов от COVID-19: их тестируют только с письменного согласия заболевших.