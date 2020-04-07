Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Елисеева призвала РКН отслеживать и блокировать фейки о коронавирусе в Рунете

Елисеева призвала РКН отслеживать и блокировать фейки о коронавирусе в Рунете

 Путин пошутил, что COVID-19 превратил всех россиян в вирусологов

Путин пошутил, что COVID-19 превратил всех россиян в вирусологов
Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

 Организаторов массовых беспорядков в России могут лишать свободы на десять лет

Организаторов массовых беспорядков в России могут лишать свободы на десять лет
Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

 В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти
Елисеева призвала РКН отслеживать и блокировать фейки о коронавирусе в Рунете

Елисеева призвала РКН отслеживать и блокировать фейки о коронавирусе в Рунете

 Путин пошутил, что COVID-19 превратил всех россиян в вирусологов

Путин пошутил, что COVID-19 превратил всех россиян в вирусологов
Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

 Организаторов массовых беспорядков в России могут лишать свободы на десять лет

Организаторов массовых беспорядков в России могут лишать свободы на десять лет
Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

 В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти
16:12   7 Апреля 2020
Россия

Путин призвал в ситуации с COVID-19 учиться на чужих ошибках

Путин призвал в ситуации с COVID-19 учиться на чужих ошибках

Пик эпидемии коронавируса еще не наступил и сейчас нужно учиться на чужих ошибках, а не на своих, заявляет президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, все решения относительно нынешней пандемии обязаны быть адекватными и соответствовать угрозе распространения инфекции в России.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение COVID-19 пандемией. В РФ число инфицированных превысило 7 000 человек. Вылечились от вируса почти 500 россиян. В России также стартовали клинические исследования препаратов от COVID-19: их тестируют только с письменного согласия заболевших.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...