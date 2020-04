«Альянс врачей» нарушил самоизоляцию и приехал в Реутов со своим самоваром

❗️ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ПРОВОКАЦИЮ❗️ ⠀ Сегодня никто не остается в стороне от борьбы с общим противником – распространением коронавирусной инфекции. Сегодня рядом с Центральной городской больницей Реутова высадился десант российского «Альянса врачей» https://twitter.com/alyansvrachey, которые, увидев накануне в соцсетях призыв медиков Покровской больницы Санкт-Петербурга почему-то решили поддержать своих коллег из Реутова защитными одноразовыми масками. ⠀ Благодарю их за этот гражданский шаг и заявляю, что ситуация в центральной городской клинической больнице городского округа находится под постоянным контролем министерства здравоохранения Московской области, муниципального штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По данным на утро 7 апреля, в больнице и ее подразделениях развернут специальный коечный фонд, который может одновременно принять до 40 пациентов. В готовности находятся 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, есть необходимый шестимесячный резерв противовирусных препаратов и антибиотиков. Сформирован четырехмесячный запас медицинских масок, одноразовых халатов и перчаток. ⠀ ⠀ Считаю, что помощь в такой ситуации необходима действительно нуждающимся медучреждениям, сотрудники которых накануне разместили призывы об этом в социальных сетях. ⠀ Еще раз благодарю всех за поддержку и понимание в этой непростой ситуации и прошу доверять только проверенной информации! ⠀ #Реутов⠀ #Подмосковье⠀ #НашеПодмосковье⠀ #ЗдравоохранениеМО #немешайтеработать

A post shared by Станислав Каторов (@skatorov) on Apr 7, 2020 at 2:39am PDT