«Альянс врачей» нарушил самоизоляцию и приехал в Реутов со своим самоваром

Профсоюз «Альянс врачей», главой которого является личный врач блогера Алексея Навального Анастасия Васильева, на фоне пандемии коронавируса проводит «всероссийскую профсоюзную мединспекцию». 7 апреля активисты «Альянса» попытались спровоцировать скандал возле Центральной городской больницы(ЦГКБ) города Реутов.

Попытка провести очередную пиар-акцию с раздачей медицинских масок провалилась. Делегацию не пустила охрана. Вместо соблюдения режима самоизоляции Васильева предпочла спорить с сотрудниками медучреждения о необходимости «помочь» больнице. На стандартную просьбу полицейских предъявить документы глава профсоюза отреагировала с удивлением:

Приехал ещё отряд полиции. Поступило сообщение о проникновении на территорию. Мы все стоим за воротами, но чтобы в этом убедиться, полицейским нужно проверить наши паспорта (ЧТО?) pic.twitter.com/dz6xby2Y5z — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 7, 2020

Личный врач господина Навального настаивала на том, что у медиков нет средств необходимой защиты для борьбы с коронавирусом. Источник «Политики Сегодня» в Центральной городской больнице Реутова опроверг эту информацию.

«Все у нас есть, маски и дезинфицирующие средства есть», — удивился он, комментируя визит «Альянса».

Позже сомнения окончательно развеял главврач ЦГКБ Гарик Хачатрян. Он рассказал телеканалу «360», что активистов не пустили на территорию больницы в связи с карантином.

«Мы им объяснили, что у нас карантин и они не могут проехать на территорию больницы. Они якобы пришли передать благотворительную помощь, мы объяснили, что, во-первых, не нуждаемся в ней — больница полностью обеспечена всеми средствами индивидуальной защиты», — отметил главврач.

По словам Хачатряна, ЦГКБ располагает 25 тысячами защитных масок, примерно тысячей респираторов разного класса, а также многоразовыми защитными костюмами и очками. Мэр Реутова Станислав Каторов на своей странице в Instagram призвал доверять только проверенной информации и заверил, что больница полностью готова к борьбе с COVID-19.

Главврач реутовской больницы сообщил, что видеообращение, которое разместили в соцсетях активисты «Альянса», записано не в Реутове, а в Покровской больнице Санкт-Петербурга. Профсоюз вновь поймали на фейковой информации – ранее «Альянс врачей» заявлял о забастовке медицинских работников в Новгородской области. Врачам Окуловской ЦРБ пришлось писать открытое письмо, чтобы опровергнуть эту информацию.