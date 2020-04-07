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15:39   7 Апреля 2020
Общество

Застрявших за границей россиян могут обеспечить бесплатной сотовой связью

Застрявших за границей россиян могут обеспечить бесплатной сотовой связью

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отреагировал на ситуацию с россиянами, остающимися за границей из-за коронавируса. По его словам, идея освободить их от платы за мобильную связь является хорошей.

Представители Минкомсвязи поддержали предложение освободить граждан РФ, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса, от оплаты сотовой связи. Эти меры помогут россиянам беспрепятственно поддерживать связь со своими родными и близкими на расстоянии.

Ранее iReactor сообщал, что Минкомсвязь и МИД РФ создадут приложение по контролю за возвращающимися туристами. В рамках этой программы на родину смогут вернуться все желающие россияне.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #связь #минкомсвязь

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