Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отреагировал на ситуацию с россиянами, остающимися за границей из-за коронавируса. По его словам, идея освободить их от платы за мобильную связь является хорошей.

Представители Минкомсвязи поддержали предложение освободить граждан РФ, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса, от оплаты сотовой связи. Эти меры помогут россиянам беспрепятственно поддерживать связь со своими родными и близкими на расстоянии.

Ранее iReactor сообщал, что Минкомсвязь и МИД РФ создадут приложение по контролю за возвращающимися туристами. В рамках этой программы на родину смогут вернуться все желающие россияне.