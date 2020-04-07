Модернизированная САУ 2С7М «Малка» заставит потенциального агрессора задуматься

Завершение процесса модернизации отечественной самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» привлекло пристальное внимание СМИ. Так, на факт того, что первая САУ, которая считается одной из самых мощных во всем мире, уже готова отправиться в войска, обратили внимание в эфире радио Sputnik. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин рассказал о значении этого модернизованного орудия для российской армии.

«Благодаря модернизации, улучшились и маневренность, и подвижность, и командная управляемость, и все основные характеристики орудия, которые сегодня приведены в соответствие с требованиями времени», — заявил Швыткин указывая на изменения в «Малке».

Одновременно с этим им было указано на то, что изначально данная боевая машина фактически являлась модернизированным вариантом самоходной пушки «Пион», однако в настоящее время САУ 2С7М значительно превосходит ее. Парламентарий указал на то, что сейчас данная «пушка востребована для общевойскового боя».

«Основное предназначение – поражение целей и объектов неприятеля в тактической глубине обороны, за линией фронта», — рассказал Швыткин о предназначении «Малки», которая способна заставить потенциального агрессора задуматься над серьезностью последствий вооруженных провокаций в адрес РФ.

При этом им было указано на то, что подобный вид современного вооружения РФ до сих пор является «фактором сдерживания возможной агрессии со стороны какого бы то ни было противника».

Ранее в американском издании The National Interest отметили, что боевой танк Т-95 с пушкой калибра 152-миллиметра был бы способен превратить жизнь НАТО в «кошмар».