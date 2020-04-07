Соболь привлекут к суду благодаря помощи телеканала "Царьград"

Упоминание телеканала "Царьград" в иске бизнесмена Евгения Пригожина в отношении юриста признанного иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) обусловлено технической необходимостью, заявили в пресс-службе компании "Конкорд".

На просьбу издания "Страна Советов" объяснить этот момент, компания "Конкорд" назвала Соболь "нечистоплотным зверьком" и поблагодарила телеканал за содействие в поимке этого "животного".

Любовь Соболь ранее заявила, что прокомментирует "Царьграду" свою избирательную кампанию в Мосгордуму только после того, как канал опубликует расследование о нападении на ее мужа, Сергея Мохова, в 2016 году, которое Соболь пытается приписать Пригожину.

В своем иске бизнесмен потребовал опровергнуть эту информацию. По сей день не удалось установить причастных к произошедшему.