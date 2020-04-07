Le Monde: ледокол «Лидер» и таяние Арктики сблизят Восток и Запад

Активное таяние арктических льдов ведет к тому, что уже в скором времени гигантские океанские просторы Арктики и Антарктики, а также обширные прибрежные пространства могут стать открыты для судоходства и добычи природных ресурсов.

Французская ежедневная газета Le Monde оценила планы разных государств по извлечению выгоды из глобального потепления на основе того, как эти страны развивают свой национальный ледокольный флот.

Россия в январе 2020 года выделила 127 миллиардов рублей на производство проект «Лидер» - строительство самых больших ледоколов за всю историю. Судно будет иметь 200 метров в длину и 50 в ширину, а также силовую установку мощностью 200 мегаватт. Первый из трех запланированных «Лидеров» поступит «Росатомфлоту» в 2027 году, а до тех пор государственное предприятие будет располагать тремя тяжелыми атомными судами проекта 22220, которые могут на протяжении круглого года работать в Северном ледовитом океане.

Таким образом, как отмечает издание, Россия придает новый импульс Северному морскому пути, игравшему значительную национальную роль в годы существования Советского Союза, а в настоящее время становится важным международным маршрутом.

Как напоминает французская газета, первый советский атомный ледокол «Ленин» был спущен на воду в 1959 году для освоения природных богатств Дальнего Востока и Сибири. «Ленин» обладал несравненной для своего времени автономностью и прослужил до 1989 года. Спущенный на воду в 1977 году советский атомный ледокол «Арктика» стал первым кораблем в мире, достигшим Северного полюса.

«В начале 1970-х годов у СССР было в арктическом бассейне 138 судов, которые могли плавать во льдах. К концу советского периода эта цифра достигла 350, к которым также следует добавить 16 ледоколов, в том числе 8 атомных», — приводит издание заявление историк Пьера Тореза.

В конце 1980-х годов грузопоток по Северному морскому пути достиг рекордных 7 миллионов тонн – в основном это были уголь, нефть, лес и минеральные ресурсы. После распада СССР объем грузопотока по Севморпути снизился до 1,5 миллиона тонн в 1998 году, а вместе с этим сократилось и число жителей в тех краях.

В 2001 году президент РФ Владимир Путин огласил Морскую доктрину, призванную переломить ситуацию. Постепенно грузопоток по Севморпути возрастал и к 2017 году достиг показателей 1989 года, год спустя достиг отметки 20 миллионов тонн, а в 2019 году превысил 30 миллионов тонн. Такой резкий скачок в первую очередь объясняется разработкой на Ямале гигантского газового месторождения и началом поставок сжиженного природного газа (СПГ) танкерами в Азию и Северную Европу. Работы по освоению ресурсов стали возможны благодаря техническому и финансовому содействию России с Западом и Китаем – совместное предприятие «Ямал СПГ», которое занимается эксплуатацией месторождения и судов, на 50,1% принадлежит российскому Новатэку, на 20% французской компании Total и китайской PertoChina, и на 9,9% Фонду шелкового пути.

Помимо этого, Россия регулярно привлекает крупные инвестиции к модернизации и расширению портов, железнодорожных линий и аэропортов, а также активно расширяет состав ледокольного флота – в ближайшие годы на воду будут спущены ледоколы «Арктика», «Урал» и «Сибирь».

В конце 2019 года президент РФ заявил, что Арктика является стратегическим ресурсом, в связи с чем он предложил принять новый закон о привлечении инвестиций из-за полярного круга, согласно которому к 2025 году грузопоток через Севморпуть составит 80 миллионов тонн, а к 2035-му – 160 миллионов тонн, кроме того, планируется, что к 2035 году инвестиции в этот регион достигнут 216 миллиардов евро.

В то же время Соединенные Штаты Америки и Канада, находящиеся по другую сторону Северного ледовитого океана, не смотря на свои амбиции, не имеют ни политических проектов, ни финансирования для формирования собственных ледокольных флотов.

У Канады имеется лишь один тяжелый ледокол «Луи Сен-Лоран», находящийся на службе с 1969 года, который занимается научными исследованиями, а также снабжает общины местных индейцев - инуитов. Для самостоятельного плавания в океане это судно не обладает ни инфраструктурой, ни автономностью.

Флот США и вовсе располагает лишь ледоколом «Полар Стар» с газодизельной установкой, которая сильно уступает в автономности атомным. Судно было спущено на воду 44 года назад. Первым американским кораблем, достигшим Северного полюса – спустя 38 лет, после того, как это сделал русский корабль – стал «Хили» в 2015 году, который, по словам командующего береговой охраны США, находился в Арктике «без надежной связи на протяжение большей части занявшего несколько месяцев патрулирования».

По словам адмирала Карла Шульца, в настоящее время в США ведется подготовка финансирования трех новых тяжелых ледоколов, способных работать в Арктике в любое время года, однако в бюджет был внесен лишь один из них и его не утвердил Конгресс.

В 1999 году на арктическую сцену вышел Китай, чей ледокол Xue Long (приобретенный у Украины) привел в смятение канадские власти, войдя в порт Тектоякчек. В 2012 году, китайский ледокол прошел по Северному морскому пути в сопровождении российского ледокола «Вайгач». В сентябре 2019 года китайский флот получил второй ледокол – Xue Long II – который был выпущен в Шанхае. Это судно, как отмечается, является символом «арктического шелкового пути», о котором Китай объявил в январе 2018 года. Помимо этого, Китайская ядерная корпорация в 2018 году объявила тендер на строительство нового атомного ледокола водоизмещением 30 000 тонн. В настоящее время подобными судами располагает лишь Россия.

Евросоюз в 2002 году озвучил планы строительства Aurora Borealis – самого передового научно-исследовательского судна в мире, но этот проект не осуществлен до сих пор. Между тем, собственные ледоколы имеют Швеция, Эстония, Финляндия, а также Дания и Норвегия. Помимо этого, у Чили, ЮАР и Австралии есть суда, ведущие научную деятельность, в том числе и в Антарктиде, к ним присоединяются европейские коллеги из Италии, Испании, Великобритании и Германии, и азиатские коллеги из Японии, Индии и Южной Кореи.

Франция располагает одним ледоколом, который в настоящее время занимается снабжением полярных баз и французских островов в Индийском океане. При этом идет строительство нового французского судна «Командир Шарко», которое будет оснащено газовыми турбинами и электродвигателем, и сможет совершать путешествия летом к крайнему северу, а зимой – к крайнему югу, и доставлять туда до 270 пассажиров. Работы планируется завершить к 2021 году.

Периодически в вопросе освоения Арктики и действия Северного морского пути возникает международная напряженность, но Россия и Норвегия в 2010 году показали пример договороспособности всему миру, подписав соглашение о разделе спорных зон в Баренцевом море. Кроме того, в 2013 году Арктический совет позволил прийти к согласию в вопросе поиска и спасения кораблей и летательных аппаратов, потерпевших крушение. Также примером может служить заключенный в 2019 году на 15 лет договор о запрете вылова рыбы в центральной части Северного ледовитого океана.

В то же время, последнее заседание Арктического совета, прошедшее в мае 2019 года в Финляндии, не завершилось без совместного заявления его участников. Это произошло из-за США, которые отказались признать, что потепление климата представляет для региона серьезную угрозу.

В заключение издание отмечает, что таяние арктических льдов может послужить поводом для сближения Запада и Востока, и развитие севера под флагом ООН станет символом этого процесса.