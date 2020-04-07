Патриарх Кирилл призвал неверующих задуматься о смысле наступившего кризиса

Святейший патриарх Московский и всея Руси напомнил о необходимости обращения к Богу в трудные минуты.

Его Святейшество патриарх Кирилл призвал верующих и неверующих объединиться в вопросах наступившего кризиса. Патриарх Московский и всея Руси напомнил о важности и необходимости обращения своих вопросов к Богу.

Осознание хрупкости человеческой цивилизации, как милость Божия. Эпидемия коронавируса должна помочь людям осознать, что человечество находится в большом кризисе, из которого нужно искать выход. Необходимо смотреть на себя с точки зрения преодоления испытаний.

Церковь рекомендует воздержаться от целования чаши и рук на период пандемии коронавируса. Синод Русской православной церкви утвердил новые санитарные меры по профилактике вирусных заболеваний.