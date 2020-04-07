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Елисеева призвала РКН отслеживать и блокировать фейки о коронавирусе в Рунете

Елисеева призвала РКН отслеживать и блокировать фейки о коронавирусе в Рунете

 Путин пошутил, что COVID-19 превратил всех россиян в вирусологов

Путин пошутил, что COVID-19 превратил всех россиян в вирусологов
Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

Лукашенко выразил готовность принять участие в лечение зараженных COVID-19

 Организаторов массовых беспорядков в России могут лишать свободы на десять лет

Организаторов массовых беспорядков в России могут лишать свободы на десять лет
Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

 В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти
15:13   7 Апреля 2020
Общество

Патриарх Кирилл призвал неверующих задуматься о смысле наступившего кризиса

Патриарх Кирилл призвал неверующих задуматься о смысле наступившего кризиса

Святейший патриарх Московский и всея Руси напомнил о необходимости обращения к Богу в трудные минуты.

Его Святейшество патриарх Кирилл призвал верующих и неверующих объединиться в вопросах наступившего кризиса. Патриарх Московский и всея Руси напомнил о важности и необходимости обращения своих вопросов к Богу.

Осознание хрупкости человеческой цивилизации, как милость Божия. Эпидемия коронавируса должна помочь людям осознать, что человечество находится в большом кризисе, из которого нужно искать выход. Необходимо смотреть на себя с точки зрения преодоления испытаний.

Церковь рекомендует воздержаться от целования чаши и рук на период пандемии коронавируса. Синод Русской православной церкви утвердил новые санитарные меры по профилактике вирусных заболеваний.

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Автор: Илья Романович
#рпц #патриарх #бог

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