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14:46   7 Апреля 2020
Общество

"Союзмультфильм" рассказал о популярных мультиках на карантине

"Союзмультфильм" рассказал о популярных мультиках на карантине

Студия "Союзмультфильм" рассказала, что мультфильмы "Простоквашино" и "Оранжевая корова" на официальном YouTube-канале пользуются наибольшей популярностью в период карантина.

Пресс-служба киностудии раскрыла РИА Новости названия мультфильмов, особенно полюбившихся россиянам в это непростое время. В последние недели на YouTube-канале "Союзмультфильма" чаще всего смотрели "Простоквашино" и "Оранжевую корову". Общее количество просмотров знаменитой истории о деревенских жителях составило приблизительно пять миллионов, а у "Оранжевой коровы" — более двух миллионов.

Также в период карантина стали популярными мультфильмы "Ну, погоди!", "Хочу жить в зоопарке" и "Даша и людоед".

Пресс-служба студии отметила, что за последние две недели зрители потратили четыре миллиона часов за просмотром проектов "Союзмультфильма".

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Автор: Юлия Яковлева
#союзмультфильм #простоквашино

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