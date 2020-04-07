Медиагруппа "Патриот" проводит видеоконференцию на тему переноса акции "Бессмертный полк"

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) проводят совместную видеоконференцию, на которой обсуждается одна из главных тем, касающаяся майских праздников: "Бессмертный полк 2020 — помешает ли коронавирус?".

Участники онлайн-мероприятия общаются со специалистами на тему возможного переноса всероссийской акции "Бессмертный полк" ввиду распространения китайского коронавируса.

На конференции также планируют обсудить вопросы из сферы законодательства, которые касаются "Бессмертного полка".