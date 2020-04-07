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14:35   7 Апреля 2020
Политика

Организаторов массовых беспорядков в России могут лишать свободы на десять лет

Организаторов массовых беспорядков в России могут лишать свободы на десять лет

Получающие иностранное финансирование граждане не должны заниматься политической деятельностью, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Милонов поддержал законопроект об уголовной ответственности за иностранное финансирование российских политических деятелей, которые разжигают общественные беспорядки, пишет Федеральное агентство новостей.

За подобное правонарушение, с учетом отягчающих обстоятельств, предлагают давать до десяти лет лишения свободы.

Милонов заявил, что властям необходимо научиться распознавать, какие протестные акции исходят от зарубежного финансирования, и пресекать незаконное получение денежных средств.

Подобные операции практически всегда скрываются за анонимными пожертвованиями, а переводы совершаются всевозможными доступными способами в интернете — так, как это делает беглый российский олигарх Михаил Ходорковский и его товарищи.

ФАН проводил расследование, благодаря которому выяснилось, что "Фонд борьбы с коррупцией" (признан иностранным агентом в РФ) оппозиционера Алексея Навального получал на свой счет деньги от зарубежных организаций.

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Автор: Василий Пименов
#ходорковский #навальный #милонов #фбк

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