Медведев заявил, что коронавирус в России удается сдерживать

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в целом в стране удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции и не допускать ее резкого всплеска.

Тем не менее в субъектах страны ситуация на сегодняшний день разная, подчеркнул Медведев во время встречи с волонтерами "Единой России", трансляция которой велась на сайте партии. Он подчеркнул, что в одних районах ситуациях с коронавирусом тяжелее, в других зарегистрированы пока единичные случаи заболевания.

На сегодняшний день, 7 апреля, коронавирус зафиксирован в 81 регионе страны. Всего заболевших насчитывается 7497 человек, выздоровели и выписаны 494, скончались 47.