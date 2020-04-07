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14:25   7 Апреля 2020
Россия

Мишустин: Новак проведет конференцию с фракциями Госдумы РФ по нефти

Мишустин: Новак проведет конференцию с фракциями Госдумы РФ по нефти

Министр энергетики России Александр Новак проведет видеоконференцию с депутатами думских фракций по ситуации на рынке нефти. Соответствующее поручение главе Минэнерго РФ дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Помимо темы нефти, Новак обсудит с депутатами цены на топливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников встречи. По словам источника, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в ходе диалога с Михаилом Мишустиным поднял вопрос о снижении цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) с учетом падения цен на нефть.

В свою очередь, глава правительства заявил, что поручит главе Минэнерго провести рабочую конференцию по видеосвязи с фракциями Госдумы.

Напомним, что в четверг, 9 апреля, должны состояться переговоры ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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Автор: Руслан Неглинный
#новак #нефть #топливо #госдума рф #мишустин

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