Мишустин: Новак проведет конференцию с фракциями Госдумы РФ по нефти

Министр энергетики России Александр Новак проведет видеоконференцию с депутатами думских фракций по ситуации на рынке нефти. Соответствующее поручение главе Минэнерго РФ дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Помимо темы нефти, Новак обсудит с депутатами цены на топливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников встречи. По словам источника, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в ходе диалога с Михаилом Мишустиным поднял вопрос о снижении цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) с учетом падения цен на нефть.

В свою очередь, глава правительства заявил, что поручит главе Минэнерго провести рабочую конференцию по видеосвязи с фракциями Госдумы.

Напомним, что в четверг, 9 апреля, должны состояться переговоры ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.