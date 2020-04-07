Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции сократила прибыль сотни богатейших людей планеты. По оперативным данным, они уже потеряли около 408 миллиардов долларов из-за распространения болезни.

Нести потери крупнейшие компании начали еще в феврале-марте, тогда кризис затронул 86% бизнесменов и только 9% из них смогли выйти в какой-то плюс. Согласно последней статистике, больше всего потерял французский миллиардер Бернар Арно, под контролем которого находится LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Его общие убытки оцениваются в 30 миллиардов долларов.

Пандемия повлияла и на доход главного исполнительного директора Amazon Джеффа Безоса. За февраль-март он потерял 9 миллиардов. Но, несмотря на это, ему удалось остаться богатейшим человеком планеты, чье состояние оценивается приблизительно в 131 миллиард долларов.