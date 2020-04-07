Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Союзмультфильм" рассказал о популярных мультиках на карантине

"Союзмультфильм" рассказал о популярных мультиках на карантине

 Медиагруппа "Патриот" проводит видеоконференцию на тему переноса акции "Бессмертный полк"

Медиагруппа "Патриот" проводит видеоконференцию на тему переноса акции "Бессмертный полк"
Организаторов массовых беспорядков в России могут лишать свободы на десять лет

Организаторов массовых беспорядков в России могут лишать свободы на десять лет

 Медведев заявил, что коронавирус в России удается сдерживать

Медведев заявил, что коронавирус в России удается сдерживать
Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

 В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти
"Союзмультфильм" рассказал о популярных мультиках на карантине

"Союзмультфильм" рассказал о популярных мультиках на карантине

 Медиагруппа "Патриот" проводит видеоконференцию на тему переноса акции "Бессмертный полк"

Медиагруппа "Патриот" проводит видеоконференцию на тему переноса акции "Бессмертный полк"
Организаторов массовых беспорядков в России могут лишать свободы на десять лет

Организаторов массовых беспорядков в России могут лишать свободы на десять лет

 Медведев заявил, что коронавирус в России удается сдерживать

Медведев заявил, что коронавирус в России удается сдерживать
Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

 В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти
14:25   7 Апреля 2020
Весь мир

Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

Названы потери сотни богатейших людей планеты из-за пандемии COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции сократила прибыль сотни богатейших людей планеты. По оперативным данным, они уже потеряли около 408 миллиардов долларов из-за распространения болезни.

Нести потери крупнейшие компании начали еще в феврале-марте, тогда кризис затронул 86% бизнесменов и только 9% из них смогли выйти в какой-то плюс. Согласно последней статистике, больше всего потерял французский миллиардер Бернар Арно, под контролем которого находится LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Его общие убытки оцениваются в 30 миллиардов долларов.

Пандемия повлияла и на доход главного исполнительного директора Amazon Джеффа Безоса. За февраль-март он потерял 9 миллиардов. Но, несмотря на это, ему удалось остаться богатейшим человеком планеты, чье состояние оценивается приблизительно в 131 миллиард долларов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#мир #финансы #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...