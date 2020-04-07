Роструд сообщил, что россияне получат обычную зарплату за работу в апреле

Роструд пояснил, что в апреле россияне получат обычную зарплату, а не повышенную, так как нерабочие дни не относятся ни к праздникам, ни к выходным.

То есть работники получат такую же заработную плату, какую получали в предыдущих месяцах. Об этом рассказали в пресс-службе Роструда. В Министерстве труда и социальной защиты еще раз напомнили, что заработная плата всех граждан России — работающих и находящихся на самоизоляции без работы — должна быть сохранена.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня заявил, что кабинет министров разрабатывает новые меры, которые помогут преодолеть последствия коронавируса.