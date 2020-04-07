Баранец назвал лицемерием указ Трампа о праве США использовать Луну

Президент США Дональд Трамп издал указ, в котором установил право каждого американца на использование космических ресурсов, в том числе находящихся на Луне. Это событие прокомментировал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Документ, подписанный Трампом, не признает текущее Соглашение о деятельности стран на любых небесных телах, включая Луну. Это стало попыткой США лишить человечество права вести соответствующие исследования, пишет ФБА "Экономика сегодня".

По мнению Баранца, Трамп таким образом фактически заявил о выходе из вышеназванного соглашения, наплевав на мнение всего остального мира. Подобное поведение становится все более типичным для США, намеревавшихся и ранее национализировать космическое пространство.

Обозреватель полагает, что необходимо дождаться реакции ООН на этот счет, а также узнать мнения других стран. В случае с последними вряд ли стоит ожидать, что они согласятся с таким положением дел.

Баранец уверен, что названный документ появился на фоне стремления США к глобализму всепланетарного масштаба. Но Белому дому не удастся ограничить права Москвы и Пекина на исследование Луны.

Происходящее стало попыткой начать "лунную войну", чтобы добиться столкновения стран не только в космосе, но и на нашей планете, подчеркнул Баранец. Примечательно, что Вашингтон, разрывающий любые международные соглашения, призывает остальных их соблюдать, что нельзя считать не чем иным, как лицемерием.

Баранец также предположил, что Трамп таким образом пытается отвлечь внимание простых американцев от ситуации с коронавирусом.