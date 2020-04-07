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14:17   7 Апреля 2020
Россия

Навальный попытается продвинуть Васильеву в Госдуму по примеру Соболь

Навальный попытается продвинуть Васильеву в Госдуму по примеру Соболь

Глава организации "Альянс врачей" Анастасия Васильева, будучи продуктом блогера Алексея Навального, после получения популярности может продолжить свою карьеру в политической сфере.

Продвижение руководителя профсоюза сравнимо с другим проектом оппозиционера — юристом так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (организация признана иноагентом на территории РФ) Любовью Соболь. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Медиапроект "Соболь" необходим оппозиционеру для возможности представлять и продвигать свои идеи в структурах власти на политическом уровне. Проект главы "Альянса врачей" движется по похожему сценарию, вследствие чего на выборах в Государственную думу следует ожидать уже двух представителей блогера.

Васильева, как и Соболь, приступила к своему продвижению в социальной сфере, используя достаточно резонансные темы. Агрегирование и эксплуатация неподтвержденных данных с ее стороны приводит к созданию определенного мнения общественности о происходящем.

Глава "Альянса врачей", как наиболее продвигаемый оппозиционером персонаж, может пополнить ряд "личных парламентариев" на выборах в Государственную думу — вслед за юристом ФБК.

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Автор: Юлия Яковлева
#политика #навальный #альянс врачей

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