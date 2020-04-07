Глава российского государства Владимир Путин отправил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму, в которой пожелал британскому деятелю скорейшего выздоровления от китайского коронавируса.

В тексте документа говорится, что Владимир Путин выражает слова поддержки в адрес британского премьера, который оказался в сложной ситуации. Президент РФ добавил, что хорошее настроение и оптимизм помогут Джонсону побороть COVID-19.

Джонсон начал чувствовать себя хуже в понедельник, 6 апреля. Врачи перевели политика в реанимацию в качестве меры предосторожности. Однако сам премьер находится в сознании и не нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

Телеканал RT сообщил, что китайский коронавирус пагубно влияет на здоровье Джонсона на протяжении уже десяти дней.