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13:41   7 Апреля 2020
Россия

Видео со сорванным куполом с храма в Калуге появилось в Сети

Видео со сорванным куполом с храма в Калуге появилось в Сети

ЧП произошло в Храме Александра Невского в селе Высокиничи Калужской области. Сильным ветром снесло один из его куполов, который упал на землю. Для того, чтобы его отреставрировать, по словам жителей, "понадобятся спонсоры". Накануне МЧС предупреждало о сильном порывистом ветре. Об этом сообщает телеканал "360".

Официальная причина падения купола пока не сообщается. Пострадавших из-за инцидента нет. Кроме упавшего купола от ветра пострадали заборы некоторых дачных участков. 

Местные жители рассмотрели в случившемся "Божий знак". В ближайшее время храм будет закрыт на реконструкцию. 

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Автор: Ирина Большунова
#храм #ветер #калужская область

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