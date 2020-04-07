Видео со сорванным куполом с храма в Калуге появилось в Сети

ЧП произошло в Храме Александра Невского в селе Высокиничи Калужской области. Сильным ветром снесло один из его куполов, который упал на землю. Для того, чтобы его отреставрировать, по словам жителей, "понадобятся спонсоры". Накануне МЧС предупреждало о сильном порывистом ветре. Об этом сообщает телеканал "360".

Официальная причина падения купола пока не сообщается. Пострадавших из-за инцидента нет. Кроме упавшего купола от ветра пострадали заборы некоторых дачных участков.

Местные жители рассмотрели в случившемся "Божий знак". В ближайшее время храм будет закрыт на реконструкцию.