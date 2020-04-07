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13:40   7 Апреля 2020
Россия

Кабмин РФ регулярно контактирует с Путиным по вопросам поддержки россиян

Кабмин РФ регулярно контактирует с Путиным по вопросам поддержки россиян

Российское правительство активно контактирует с президентом России Владимиром Путиным по вопросу выработки мер поддержки для граждан РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, члены правительства постоянно продумывают и просчитывают, что можно сделать в сложившейся ситуации с COVID-19. Также в данный момент активно рассматриваются вопросы поддержки не только малого и среднего бизнеса, но и населения. Премьер-министр отметил, что власти РФ предпринимают всевозможные меры по преодолению распространения коронавирусной инфекции.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #правительство рф #коронавирус

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