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13:40   7 Апреля 2020
Общество

Ученые рассказали об опасности коронавируса для новорожденных

Ученые рассказали об опасности коронавируса для новорожденных

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний провели исследование и выяснили, что для новорожденных и мужчин существует высокий риск заражения COVID-19. Болезнь может сопровождаться тяжелыми симптомами.

Ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали 2500 случаев болезни, вызванной новым китайским коронавирусом у детей младше 18 лет. Полученные данные подтвердили факт, что маленькие пациенты менее восприимчивы к инфекции, чем взрослые.

Однако у некоторых детей развились тяжелые симптомы. Больший процент составляли новорожденные малыши. Исследователи отмечают, что в первый год жизни у ребенка еще не выработан крепкий иммунитет.

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Автор: Ирина Большунова
#ребенок #опасность #новорожденный #коронавирус

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