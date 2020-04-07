Шествие Бессмертного полка в период коронавируса обсудят в пресс-центре «Патриота»
Пресс-конференция «Бессмертный полк 2020 — помешает ли коронавирус?» в режиме онлайн пройдет в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» во вторник, 7 апреля. Эксперты обсудят, как пандемия повлияет на общероссийскую акцию.
Среди участников дискуссии:
- Сергей Николаевич Бородулин, председатель МОО ПД «Бессмертный полк Победы»;
- Михаил Владимирович Гаврилов-Рожков, голос «Бессмертного полка Победы», солист ансамбля «Россия» имени Зыкиной;
- Татьяна Викторовна Беспалова, сопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы», руководитель отдела государственной культурной политики Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева;
- Олег Вадимович Золотокрылин, кандидат политических наук, сопредседатель оргкомитета молодежного конкурса «Памяти военных переводчиков», начальник управления международного сотрудничества СПб государственного экономического университета;
- Галима Садыковна Галиуллина, доктор философских наук, корреспондент журнала Veterans Today;
- Ольга Владимировна Горячева, член комиссии «Бессмертного полка Победы», руководитель ГУК «Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс"»;
- Шамиль Мутаевич Хадулаев, председатель координационного Совета НКО Республики Дагестан, руководитель исполкома в ДРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», учредитель РОО «Бессмертный полк — Дагестан»;
- Сергей Алексеевич Сафронов, глава администрации МО Лисий нос, член Совета МОО ПД «Бессмертный полк Победы»;
- Александр Александрович Григорьев, координатор инициативного проекта «Время собирать камни».
На онлайн-конференции также представят международные проекты МОО ПД «Бессмертный полк Победы» и рассмотрят законодательные инициативы движения.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
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