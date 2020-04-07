Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19

Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, в ходе которого обе стороны обсудили международную борьбу с коронавирусом.

Главной темой разговора стала активизация международных усилий в борьбе с общей угрозой для мира, пишет ТАСС.

Также были затронуты проблемы экономического плана, которые предполагали соответствующие действия со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Владимир Путин ранее подписал документ, согласно которому в РФ будет разрешено осуществлять дистанционную продажу лекарственных препаратов во время режима чрезвычайной ситуации и эпидемиологических периодов, передает телеканал RT.