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 Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19

Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19
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13:34   7 Апреля 2020
Политика

Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19

Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19

Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, в ходе которого обе стороны обсудили международную борьбу с коронавирусом.

Главной темой разговора стала активизация международных усилий в борьбе с общей угрозой для мира, пишет ТАСС.

Также были затронуты проблемы экономического плана, которые предполагали соответствующие действия со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Владимир Путин ранее подписал документ, согласно которому в РФ будет разрешено осуществлять дистанционную продажу лекарственных препаратов во время режима чрезвычайной ситуации и эпидемиологических периодов, передает телеканал RT.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #эфиопия #COVID-19

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