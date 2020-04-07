РЖД по соображениям безопасности вводит дистанцию для пассажиров поездов

Билеты на поезда РЖД будут продаваться таким образом, чтобы обеспечить между пассажирами дистанцию минимум в один метр, соответствующее решение приняло руководство компании на фоне распространения COVID-19. Информацию опубликовали сотрудники организации в корпоративном издании "Гудок".

Нововведения коснутся всех вагонов, за исключением спальных, где и без того может находиться максимум два человека. Теперь в купе будут также продаваться только два места, при помощи такого решения удастся соблюсти необходимую дистанцию. Подобным образом поступят и с плацкартами: вместо шести мест будут продаваться только три.

Если же человек приобрел билет до введения мер, то контролеры подберут ему место в зависимости от ситуации, но с соблюдением необходимой социальной дистанции. Исключения в данной ситуации возможны только в том случае, если в поездку собралась семья. Подобные ограничения сейчас также разрабатываются для "Сапсанов" и "Ласточек".

На фоне пандемии коронавирусной инфекции ЕГЭ не будет отменен, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Учебный год для выпускников может быть продлен до 8 июня из-за угрозы коронавирусной инфекции, сообщил глава ведомства. Актуальную информацию о болезни необходимо искать на правительственном портале стопкоронавирус.рф.