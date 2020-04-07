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Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

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13:24   7 Апреля 2020
Общество

РЖД по соображениям безопасности вводит дистанцию для пассажиров поездов

РЖД по соображениям безопасности вводит дистанцию для пассажиров поездов

Билеты на поезда РЖД будут продаваться таким образом, чтобы обеспечить между пассажирами дистанцию минимум в один метр, соответствующее решение приняло руководство компании на фоне распространения COVID-19. Информацию опубликовали сотрудники организации в корпоративном издании "Гудок".

Нововведения коснутся всех вагонов, за исключением спальных, где и без того может находиться максимум два человека. Теперь в купе будут также продаваться только два места, при помощи такого решения удастся соблюсти необходимую дистанцию. Подобным образом поступят и с плацкартами: вместо шести мест будут продаваться только три.

Если же человек приобрел билет до введения мер, то контролеры подберут ему место в зависимости от ситуации, но с соблюдением необходимой социальной дистанции. Исключения в данной ситуации возможны только в том случае, если в поездку собралась семья. Подобные ограничения сейчас также разрабатываются для "Сапсанов" и "Ласточек".

На фоне пандемии коронавирусной инфекции ЕГЭ не будет отменен, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Учебный год для выпускников может быть продлен до 8 июня из-за угрозы коронавирусной инфекции, сообщил глава ведомства. Актуальную информацию о болезни необходимо искать на правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#рф #ржд

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