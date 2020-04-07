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Кабмин РФ регулярно контактирует с Путиным по вопросам поддержки россиян

 Ученые рассказали об опасности коронавируса для новорожденных

Ученые рассказали об опасности коронавируса для новорожденных
Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

 Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19

Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19
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13:16   7 Апреля 2020
Общество

Англия не запрашивала помощи у России для лечения Бориса Джонсона от коронавируса

Англия не запрашивала помощи у России для лечения Бориса Джонсона от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в тяжелом состоянии в английской больнице.

Российский государственный деятель Дмитрий Песков рассказал, что Великобритания не запрашивала медицинской помощи для лечения своего премьер-министра. Борис Джонсон находится в тяжелом состоянии из-за обнаруженной у него коронавирусной инфекции. Но администрация страны не говорит о консультативной или медицинской помощи со стороны РФ.

Медики описывают состояние английского премьер-министра как тяжелое. Борис Джонсон находится в реанимационном отделении лондонской больницы. По просьбе самого 55-летнего Джонсона его будет замещать министр иностранных дел Доминик Рааб. Все больше случаев с летальным исходом подтвержденного заболевания наблюдается в Великобритании. 

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Автор: Василий Пименов
#помощь #инфекция #коронавирус

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