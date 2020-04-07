Англия не запрашивала помощи у России для лечения Бориса Джонсона от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в тяжелом состоянии в английской больнице.

Российский государственный деятель Дмитрий Песков рассказал, что Великобритания не запрашивала медицинской помощи для лечения своего премьер-министра. Борис Джонсон находится в тяжелом состоянии из-за обнаруженной у него коронавирусной инфекции. Но администрация страны не говорит о консультативной или медицинской помощи со стороны РФ.

Медики описывают состояние английского премьер-министра как тяжелое. Борис Джонсон находится в реанимационном отделении лондонской больницы. По просьбе самого 55-летнего Джонсона его будет замещать министр иностранных дел Доминик Рааб. Все больше случаев с летальным исходом подтвержденного заболевания наблюдается в Великобритании.