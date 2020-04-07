Морозов назвал пропагандистским заявление Трампа об освоении Луны

Недавнее заявление главы США Дональда Трампа об освоении космического пространства носит пропагандистский характер. Такое мнение озвучил член Совета федерации Олег Морозов.

Речь идет об указе, который был подписан американским лидером. Документ наделяет жителей Соединенных Штатов правом вести добычу космических ресурсов. Кроме того, Трамп отдал распоряжение провести переговоры на этот счет с другими государствами, пишет РИА Новости.

Морозов полагает, что действия президента США содержат больше пропаганды. Кроме того, Трамп таким образом пытается отвлечь население от угрозы, которую несет коронавирус.

Парламентарий подчеркнул, что ключевым моментом в произошедшем являются переговоры с другими странами. Так, Россия имеет равные с США права на освоение Луны.

По мнению Морозова, американцам не под силу решить эту задачу в одиночку. Вместе с тем, остальной мир сейчас не заинтересован в этом.