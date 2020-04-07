Соболь собралась в Госдуму под флагом «либералов-людоедов»

Любовь Соболь — второе лицо в «Фонде борьбы с коррупцией» (включен Минюстом РФ в список иноагентов) после Алексея Навального, не имеет политических перспектив: россияне воспринимают ее как зажиточную москвичку, чуждую интересам большинства граждан. Такое мнение «Политике Сегодня» высказали политологи.

В конце марта Соболь заявила, что будет баллотироваться в Госдуму. Ее предыдущие попытки стать депутатом, тогда еще только на уровне Мосгордумы, обернулись полным провалом. Не помогло и «Умное голосование», которое создал Навальный под летнюю избирательную кампанию своей протеже.

Де-факто призывом отдать голос за любого, кроме кандидатов от «Единой России», блогер спровоцировал протестное голосование, но что-то пошло не так. «Умное голосование» лишило шансов на депутатские мандаты и оппозиционеров, которых хотел бы видеть в МГД Навальный, заметил исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

«В результате в ГД прошли серые персонажи, "ноунейм" персонажи, технические кандидаты. Совершенно не те оппозиционеры, которых хотел бы видеть на этом месте Навальный. Я подозреваю, что если в режим "Умного голосования" запустить не только единороссов с негативным шлейфом партийного имиджа, а еще и либералов-людоедов, самих по себе ярких политиков, я очень не уверен, что "Умное голосование" сработает на них», — поделился Данилов с «Политикой Сегодня».

Работает против политических амбиций Соболь и народная нелюбовь: сотрудница Навального пока находит поддержку среди узкой прослойки политизированных москвичей среднего возраста с либеральными взглядами. Но для Госдумы ее аудитория слишком мала, а остальные россияне не хотят видеть «либерала-людоеда» в одном из ключевых органов власти.

«Для массы населения если Соболь окажется в списке кандидатов от какого-нибудь региона, для них она: а) москвич; б) такой же представитель истеблишмента как и все остальные. То есть они за нее скорее всего голосовать тоже не будут, поскольку она будет чужая, именно в социальном плане», — уверен Данилов.

Под вопросом была и компетенция Любови, планировавшей стать депутатом: любые диалоги с оппонентами заканчивались скандалами, оскорблениями или провокациями. Из Мосгоризбиркома ее выносили на диване: Соболь выдвинула ультиматум и отказалась покидать здание, пока не встретится с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Но и этот диалог, состоявшийся на апелляции по поддельным подписям, обернулся скандалом.

Не видит для Соболь успешного политического будущего и Павел Данилин, глава Центра политического анализа. Успешная карьера ей светит лишь во внесистемной оппозиции, но никак не в легитимных органах власти, куда намеревается попасть Соболь.

«Соболь — человек, запятнавший себя всей своей работой во внесистемной оппозиции, продемонстрировал максимальный цинизм. Максимально политически нечистоплотный человек, поэтому, если мы говорим о карьере в рядах внесистемной оппозиции, то там именно такие люди и пробиваются наверх. У Соболь есть все шансы сделать себе там карьеру. Но если мы говорим о системной политике, то Соболь всегда будет парией (отверженной, — прим. ред.) для большинства общества», — заявил политолог корреспонденту «Политики Сегодня».

Пока Соболь критикует режим самоизоляции и активно нарушает его, выкладывая в Instagram фото из парков, подписчики пытаются ее вразумить. Однако сотрудница ФБК, очевидно, не собирается к ним прислушиваться, игнорируя мнение потенциальных избирателей. В Госдуму ей, судя по всему, дорога закрыта. И забаррикадироваться в здании парламента на диване будет уже сложнее.

Летом 2019 года Соболь решила выйти из тени начальника и начать политическую карьеру, став московским депутатом. Но ЦИК не принял собранные в поддержку Соболь подписи для выдвижения в депутаты — они оказались поддельными, что подтвердил суд. Кроме того, Соболь использовала и подписи умерших москвичей.