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Кабмин РФ регулярно контактирует с Путиным по вопросам поддержки россиян

Кабмин РФ регулярно контактирует с Путиным по вопросам поддержки россиян

 Ученые рассказали об опасности коронавируса для новорожденных

Ученые рассказали об опасности коронавируса для новорожденных
Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

 Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19

Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19
В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

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13:09   7 Апреля 2020
Россия

Полпред президента РФ Трутнев представил правительству Камчатки врио главы региона

Полпред президента РФ Трутнев представил правительству Камчатки врио главы региона

Полпред российского лидера на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел видеоконференцию с правительством Камчатского края. В ходе нее Трутнев представил врио главы региона Владимира Солодова.

Солодов на эту должность назначен 3 апреля указом президента РФ Владимира Путина. Врио губернатора Камчатки ранее занимал пост председателя правительства Якутии, пишет ТАСС.

Формат заседания был выбран в связи с угрозой распространения коронавируса. В своем обращении к подчиненным Солодов отметил, что как можно скорее намерен представить программу по развитию Камчатского края.

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Автор: Борис Нестеров
#камчатский край

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