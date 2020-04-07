Полпред президента РФ Трутнев представил правительству Камчатки врио главы региона

Полпред российского лидера на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел видеоконференцию с правительством Камчатского края. В ходе нее Трутнев представил врио главы региона Владимира Солодова.

Солодов на эту должность назначен 3 апреля указом президента РФ Владимира Путина. Врио губернатора Камчатки ранее занимал пост председателя правительства Якутии, пишет ТАСС.

Формат заседания был выбран в связи с угрозой распространения коронавируса. В своем обращении к подчиненным Солодов отметил, что как можно скорее намерен представить программу по развитию Камчатского края.